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Полимерные полы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Работаем по всему Северо-западу и регионам РФ
Полимерные полы

Полимерные полы это сверх прочное защитно-декоративное покрытие для бетонных полов и цементно-песчаной стяжки. На сегодняшний день является одним из самых перспективных и все более востребованных на рынке строительных услуг покрытий как промышленного, так и гражданского назначения. В основном полимерный пол применяется для устройства износостойких полов на объектах промышленного и гражданского строительства, а так же в жилых помещениях, где полимерное покрытие препятствует впитыванию грязи и влаги, обеспечивает беспыльность поверхности, стойкость к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных химических соединений.

Полимерный пол представляет собой покрытие из полимерных материалов, нанесенных на основание и образующих высокопрочный защитный слой. Полы принимают на себя огромную нагрузку — тяжести, вес людей, мебели, оборудования, машин, воздействие воды и растворов, абразивов, динамических нагрузок при передвижении транспорта, воздействие температур и  статического электричества.  Для защиты бетонных полов на промышленных и гражданских объектах оптимальным решением является устройство монолитных полимерных полов.

Мы делаем:
Обеспыливание
от 70 р/м2
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Тонкослойное покрытие
От 180р/м2
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Наливные полы
от 270р/м2
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Высоконаполненные полы
От 280р/м2
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Антистатические полы
От 280р/м2
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3д полы
От 4000р/м2
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Профессиональное устройство полимерных полов, а так же подбор оптимального полимерного покрытия по степени и типу нагрузок, требований со стороны заказчика и бюджета, готова оказать в кратчайшие сроки, компания "Стройполимер".  Мы оказываем услуги по монтажу полимерных полов на территории г. Санкт-Петербург, Ленинградкой области, а так же в регионах РФ.

Заказать полимерные полы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области , а так же узнать стоимость или получить всю необходимую информацию по подбору оптимального покрытия, можно позвонив нам по тел: +7 (812) 984-61-37; +7 (981) 776-11-86

Преимущества работы с нами
Работа по договору
Юридически грамотный договор обеспечивает защиту интересов всех сторон
Точные сроки
Мы ценим время клиента, поэтому соблюдаем сроки согласованные в договоре
Опытные мастера
На Вашем объекте будут работать только мастера со стажем работы от 5 лет
Доступные цены
Прямые закупки у производителя позволяют нам держать цены на низком уровне
Индивидуальный подход
Мы ценим своих клиентов и готовы предложить индивидуальный подход
Надежность
Мы заинтересованы в позитивном и долгосрочном сотрудничестве с нашими клиентами
Как мы работаем
1
Вы оставляете заявку
2
Оцениваем стоимость работ
3
Заключаем договор
4
Выполняем работы
5
Сдаем работу точно в срок
Наши выполненные работы
Где применяются полимерные полы
Полы в квартире
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Общеобразовательные учреждения
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Производственные помещения
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полы для склада и ангара
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Полы для магазина и ТРК
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Полы для офиса
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Полы в гараже
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Полы в СТО,автосервисе
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Полы для паркинга
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Полы для ресторана и кафе
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Полы для медучреждений
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Полы для животноводства
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