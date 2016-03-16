Полимерные полы

Полимерные полы это сверх прочное защитно-декоративное покрытие для бетонных полов и цементно-песчаной стяжки. На сегодняшний день является одним из самых перспективных и все более востребованных на рынке строительных услуг покрытий как промышленного, так и гражданского назначения. В основном полимерный пол применяется для устройства износостойких полов на объектах промышленного и гражданского строительства, а так же в жилых помещениях, где полимерное покрытие препятствует впитыванию грязи и влаги, обеспечивает беспыльность поверхности, стойкость к механическим нагрузкам и воздействию агрессивных химических соединений.

Полимерный пол представляет собой покрытие из полимерных материалов, нанесенных на основание и образующих высокопрочный защитный слой. Полы принимают на себя огромную нагрузку — тяжести, вес людей, мебели, оборудования, машин, воздействие воды и растворов, абразивов, динамических нагрузок при передвижении транспорта, воздействие температур и статического электричества. Для защиты бетонных полов на промышленных и гражданских объектах оптимальным решением является устройство монолитных полимерных полов.